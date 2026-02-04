Новый уровень пиратства или гибридная война? Зачем Эстония тявкает на Россию на Балтике

Задержание контейнеровоза Baltic Spirit Эстонией стало демонстративной силовой акцией против российских граждан. Об этом в своем телеграм-канале заявил военный корреспондент Александр Коц.

«Это было предсказуемо после захвата американцами „всего лишь одного танкера“. Нам объявили гибридную войну на море, и лимитрофы с радостью окунутся в нее с головой. Они не упустят возможности потявкать на большого медведя», — объяснил он.

Судно задержали у острова Найссаар, в операции перехвата участвовали вертолет эстонской авиационной эскадрильи, военно-морской корабль «Раджу», а также корабль «Адмирал Коуэн» и лоцманский катер государственного флота «Ахто-26».

«„Прибалтийские тигры“ выводят государственное пиратство на новый уровень», — иронично добавил Коц.

Корабль Baltic Spirit шел под флагом Багамских Островов, на его борту находилась команда из 23 россиян. Эстония перехватила судно якобы из-за подозрений в провозе контрабандного груза из Эквадора.