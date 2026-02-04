Новый уровень пиратства или гибридная война? Зачем Эстония тявкает на Россию на Балтике
Военкор Коц: Эстония с помощью захвата Baltic Spirit «потявкала» на Россию
Задержание контейнеровоза Baltic Spirit Эстонией стало демонстративной силовой акцией против российских граждан. Об этом в своем телеграм-канале заявил военный корреспондент Александр Коц.
«Это было предсказуемо после захвата американцами „всего лишь одного танкера“. Нам объявили гибридную войну на море, и лимитрофы с радостью окунутся в нее с головой. Они не упустят возможности потявкать на большого медведя», — объяснил он.
Судно задержали у острова Найссаар, в операции перехвата участвовали вертолет эстонской авиационной эскадрильи, военно-морской корабль «Раджу», а также корабль «Адмирал Коуэн» и лоцманский катер государственного флота «Ахто-26».
«„Прибалтийские тигры“ выводят государственное пиратство на новый уровень», — иронично добавил Коц.
Корабль Baltic Spirit шел под флагом Багамских Островов, на его борту находилась команда из 23 россиян. Эстония перехватила судно якобы из-за подозрений в провозе контрабандного груза из Эквадора.