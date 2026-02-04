Прибалтийский карлик оскалился: почему Эстония посмела захватить Baltic Spirit с россиянами
Баранчик: Эстония захватила Baltic Spirit, потому что Россия не ответила США
Антироссийская политика в сфере судоходства набирает обороты — на этот раз отличилась Эстония, которая задержала в Балтийском море контейнеровоз Baltic Spirit с россиянами на борту. Чтобы перехватить находящийся на официальной стоянке корабль, республика театрально задействовала военный корабль, вертолет и полицейский спецназ.
Как захватили Baltic Spirit
Судно шло под флагом Багамских островов. Формальной причиной задержания стали подозрения в провозе контрабанды из Эквадора. Операцию по перехвату контейнеровоза у острова Найссаар провел Следственный отдел Налогово-таможенного департамента, полиция и ВМС Эстонии. Команда Baltic Spirit, состоящая из 23 российских моряков, сопротивления не оказала.
На борт судна с вертолета высадился полицейский спецназ K-komando. Также в операции задействовали корабль ВМС Raju. Провести захват не помешало даже то, что Baltic Spirit не входит в состав так называемого теневого флота России и не находится под санкциями Евросоюза.
В воды Эстонии корабль зашел для бункеровки, во время проведения первичного таможенного контроля он находился на официальной якорной стоянке. Правоохранители предполагают, что судно шло в Санкт-Петербург.
Предсказание о позоре сбывается
Политолог Юрий Баранчик назвал задержание ожидаемым. По его мнению, Эстония решилась показать зубы после того, как Соединенные Штаты начали перехватывать российские нефтяные танкеры в Карибском море. Аналитик добавил, что без силового ответа на незаконные действия торговые корабли России «начнут захватывать все, кому не лень».
«Сначала бриты с лягушатниками подсуетились, а теперь уже Эстония! Эстония, берцами своих „командос“ с вертолета с двух ног залазит на корабль, который доставляет грузы в Россию. Такими темпами мы можем остаться вообще без внешней торговли по морю», — объяснил эксперт.
Еще в конце января, после ареста российского танкера, который на Западе причислили к «теневому флоту» нашей страны, политолог и ведущий Соловьев Live Сергей Мардан предупреждал о том, в следующий раз Москва рискует получить захват от «самых слабых европодсвинков, типа Прибалтики».
И, судя по всему, это предсказание сбывается.