Прибалтийский карлик оскалился: почему Эстония посмела захватить Baltic Spirit с россиянами

Антироссийская политика в сфере судоходства набирает обороты — на этот раз отличилась Эстония, которая задержала в Балтийском море контейнеровоз Baltic Spirit с россиянами на борту. Чтобы перехватить находящийся на официальной стоянке корабль, республика театрально задействовала военный корабль, вертолет и полицейский спецназ.

Как захватили Baltic Spirit

Судно шло под флагом Багамских островов. Формальной причиной задержания стали подозрения в провозе контрабанды из Эквадора. Операцию по перехвату контейнеровоза у острова Найссаар провел Следственный отдел Налогово-таможенного департамента, полиция и ВМС Эстонии. Команда Baltic Spirit, состоящая из 23 российских моряков, сопротивления не оказала.

На борт судна с вертолета высадился полицейский спецназ K-komando. Также в операции задействовали корабль ВМС Raju. Провести захват не помешало даже то, что Baltic Spirit не входит в состав так называемого теневого флота России и не находится под санкциями Евросоюза.

В воды Эстонии корабль зашел для бункеровки, во время проведения первичного таможенного контроля он находился на официальной якорной стоянке. Правоохранители предполагают, что судно шло в Санкт-Петербург.