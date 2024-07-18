Новый состав Еврокомиссии пообещали сделать гендерно сбалансированным

Новую гендерно сбалансированную Еврокомиссию пообещали сформировать к середине августа. Сроки назвала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции на сессии Европарламента в Страсбурге, сообщило Reuters .

О формировании комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила после того, как депутаты проголосовали за утверждение ее назначения на этот пост на 2025–2029 годы. Решение об этом поддержал 401 из 720 депутатов Европарламента.

«В ближайшие недели я приглашу страны ЕС определить кандидатов в новую Еврокомиссию, я попрошу представить двух кандидатов: мужчину и женщину», — указала она.

Затем, по словам фон дер Ляйен, она проведет интервью с кандидатами в середине августа и выберет лучших, «которые разделяют приверженность Европе».

«Я буду стремиться обеспечить равное представительство мужчин и женщин за столом коллегии Еврокомиссии», — пообещала глава ЕК.