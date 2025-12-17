Вирусолог Волчков подчеркнул важность вакцинации от гонконгского гриппа

В России фиксируется рост заболеваемости гонконгским гриппом, особенно среди детей. Вирусологи утверждают, что единственный эффективный способ защиты — вакцинация. Вирусолог Павел Волчков подчеркнул важность вакцинации в беседе с Ura.ru .

Гонконгский грипп вызван штаммом A (H3N2), который может вызывать масштабные эпидемии. Дети находятся в группе риска из-за отсутствия специфического иммунитета и низкого охвата вакцинацией.

Собеседник отметил: «Логично провести вакцинацию, когда еще ничего не произошло». По его словам, иммунитет после прививки формируется достаточно быстро — за две-три недели.

Эксперт также отметил, что стандартные меры профилактики, такие как мытье рук и ношение масок, неэффективны в контексте защиты детей от гриппа. Единственной рабочей мерой коллективной защиты он назвал вакцинацию всего окружения ребенка.

Симптомы гонконгского гриппа у детей включают внезапную и высокую лихорадку, ярко выраженную интоксикацию, сухой мучительный кашель и возможные расстройства пищеварения. При появлении этих симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу.