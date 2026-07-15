Новый проект США предусматривает ограничения против четырех российских банков

Новый законопроект США об антироссийских санкциях предполагает введение ограничений против Банка России, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Документ оказался в распоряжении РИА «Новости» .

Документ обязывает американского президента ввести не менее двух санкционных мер в отношении Банка России и полный объем ограничительных мер против Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка.

Кроме того, законопроект вводит запрет для граждан и компаний США на любые финансовые операции с перечисленными банками. Им могут закрыть доступ к американской банковской инфраструктуре, включая открытие и использование корреспондентских счетов в США. Также предусмотрены заморозка активов под юрисдикцией США, ограничения на кредиты, экспортные лицензии и инвестиции.

Ранее исполнительный директор торговой палаты AmCham Роберт Эйджи заявил, что бизнес США за четыре года потерял 200 миллиардов долларов из-за санкций против России.