Новый президент Мексики отказался посещать Украину

Избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум отказалась от визита на Украину после приглашения Владимира Зеленского. Об этом сообщило издание Excelsior .

Украинский лидер пригласил ее в свою страну во время беседы с мексиканскими журналистами.

«Я не думаю. Повторяю, мы основываемся на принципах внешней политики и конституции», — заявила Шейнбаум, когда ее спросили о поездке на Украину.

По словам главы государства, мексиканская политика определяется конституцией, которая очень «ясная, достойная и миролюбивая». В ее основе находится принцип поиска мирного урегулирования конфликтов.

Еще президент заявила, что думает над участием страны во встрече G20, которую проведут в ноябре в Бразилии.

Ранее Владимира Путина пригласили в Мексику на инаугурацию избранного президента. Посольство Украины после этого призвало страну исполнить ордер МУС в отношении российского лидера. Как отметил действующий тогда глава государства, власти Мексики не станут арестовывать Путина.