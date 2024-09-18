Новый президент Мексики отказался посещать Украину
Excelsior: избранный президент Мексики Шейнбаум отказалась приезжать на Украину
Избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум отказалась от визита на Украину после приглашения Владимира Зеленского. Об этом сообщило издание Excelsior.
Украинский лидер пригласил ее в свою страну во время беседы с мексиканскими журналистами.
«Я не думаю. Повторяю, мы основываемся на принципах внешней политики и конституции», — заявила Шейнбаум, когда ее спросили о поездке на Украину.
По словам главы государства, мексиканская политика определяется конституцией, которая очень «ясная, достойная и миролюбивая». В ее основе находится принцип поиска мирного урегулирования конфликтов.
Еще президент заявила, что думает над участием страны во встрече G20, которую проведут в ноябре в Бразилии.
Ранее Владимира Путина пригласили в Мексику на инаугурацию избранного президента. Посольство Украины после этого призвало страну исполнить ордер МУС в отношении российского лидера. Как отметил действующий тогда глава государства, власти Мексики не станут арестовывать Путина.