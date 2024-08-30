Новый премьер Великобритании избавился от портрета Тэтчер

Поселившийся в резиденции на Даунинг-стрит новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер распорядился избавиться от портрета «железной леди» Маргарет Тэтчер. Его биограф Том Болдуин рассказал об этом мероприятии, организованном книжным фестивалем Aye Write в Глазго, сообщила газета The Telegraph .

По словам журналиста, Стармера раздражал висевший в одном из кабинетов портрет кисти Ричарда Стоуна, заказанный премьером-лейбористом Гордоном Брауном и презентованный в 2009 году.

Болдуин вспомнил, как однажды при разглядывании картины политик назвал ее нервирующей и захотел убрать.

«И он избавился», — сказал биограф.

Консерваторы негативно отреагировали на его решение, причем шотландский тори Мердо Фрейзер предположил, что премьер просто осознал, что ему никогда не сравниться с достижениями Тэтчер.

После победы лейбористов на июльских выборах Стармер стал 58-м премьером Великобритании. Из-за доставшихся от предшественников проблем он запланировал непопулярные меры, в том числе сокращение расходов бюджета и повышение налогов.