Новый правитель Ирана: власти назвали грозное имя

Иранские власти определились с новым верховным лидером. Этот пост занял Моджтаба Хаменеи, сын недавно погибшего Али Хаменеи, сообщило агентство Iran International .

Источники этого издания утверждают, что Совет экспертов принял решение под жестким давлением со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который фактически заставил духовенство проголосовать за преемственность власти.

Назначение проходило в условиях хаоса: в это же время Израиль нанес ракетный удар по зданию, где шло заседание Совета. Тем не менее, процедуру довели до конца.

Считалось, что место Хаменеи может занять глава судебной власти Исламской республики Мохсени-Эджени. Среди кандидатов называли и заместителя председателя Совета экспертов Алирезу Арафи.

Пресса писала, что Моджтабу Хомейни поддерживают консервативные фракции. За него же выступал и КСИР.

Али Хаменеи убили в начале марта. На его резиденцию скинули 30 бомб. Церемонию прощания иранские власти проведут в Тегеране.