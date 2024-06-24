Новый пакет санкций больно ударит по европейскому бизнесу

Постпредство РФ: 14-й пакет санкций будет конкретным ударом по бизнесу ЕС

Фото: РИА «Новости»

Новый санкционный пакет не относится к украинскому конфликту, а напоминающие «самоубийственный фанатизм» протекционистские меры способны навредить только европейскому бизнесу. Об этом заявили в постпредставительстве РФ при Евросоюзе.

«На 14-й раз Евросоюз начал конкретно бить уже по своим, видимо, посчитав, что европейский бизнес без критических для себя последствий сможет выдержать новый удар», — сказано в сообщении представительства.

Ранее ЕС принял 14-й пакет антироссийских санкций. Они затронули сферы энергетики, экономики и финансов. Европейский союз ограничит транзит СПГ через свои терминалы, но продолжит закупать российское топливо.

В МИД уже отреагировали на новый пакет ограничений. В ответ на эти действия страна пополнила список представителей евроинститутов и стран-членов ЕС, которым нельзя въезжать на территорию государства.

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