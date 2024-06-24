Россия ответила на введенный против нее пакет санкций ЕС

Список представителей ЕС, которым запрещен въезд в Россию, расширился после введения 14-го пакета антироссийских санкций. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Дипломаты напомнили, что ЕС продолжает придерживаться конфронтационной политики в отношении России. МИД назвал действия объединения нелегитимными с международно-правовой точки зрения, так как ограничения ввели в обход Совбеза ООН.

В ответ на новый пакет санкций и одностороннее давление российская сторона дополнила список представителей евроинститутов и стран-членов ЕС, которым запрещается въезжать на территорию государства, указал RT.

«Россия подтверждает, что любые недружественные акции со стороны западных стран и впредь не останутся без должного ответа», — заключили в ведомстве.

Ранее ЕС принял 14-й пакет антироссийских ограничений. Санкции коснулись сферы энергетики, экономики и финансов. Евросоюз ограничит транзит СПГ через свои терминалы, но продолжит закупать топливо у России.