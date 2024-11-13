«Новый мировой порядок» при мире на Украине предсказали в Польше

Приход избранного президента Дональда Трампа к власти в США может привести к тому, что установится новый мировой порядок. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, его процитировал телеканал TVN24 .

«В воздухе витают „потсдамские“ решения, намерения, которые могут установить новый международный порядок на десятилетия», — объяснил он.

Дипломат признался, что уже обсудил возможные международные изменения с высокопоставленным представителем Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности.

По словам министра, окружение Трампа не допустит катастрофического поражения ВСУ. Также Сикорский предположил, что критика главы правительства Польши Дональда Туска в адрес избранного американского лидера не повлияет на отношения двух стран.

Ранее журнал The Economist сообщил о беспокойстве украинского руководства в связи с тем, что Трамп может вести переговоры с Россией по формуле вице-президента Джей Ди Вэнса. В этом случае Украина никогда не войдет в Североатлантический альянс, а российсская сторона сохранит за собой ряд территорий.