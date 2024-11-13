«Новый мировой порядок» при мире на Украине предсказали в Польше
МИД Польши: при мире на Украине установится новый мировой порядок
Приход избранного президента Дональда Трампа к власти в США может привести к тому, что установится новый мировой порядок. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, его процитировал телеканал TVN24.
«В воздухе витают „потсдамские“ решения, намерения, которые могут установить новый международный порядок на десятилетия», — объяснил он.
Дипломат признался, что уже обсудил возможные международные изменения с высокопоставленным представителем Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности.
По словам министра, окружение Трампа не допустит катастрофического поражения ВСУ. Также Сикорский предположил, что критика главы правительства Польши Дональда Туска в адрес избранного американского лидера не повлияет на отношения двух стран.
Ранее журнал The Economist сообщил о беспокойстве украинского руководства в связи с тем, что Трамп может вести переговоры с Россией по формуле вице-президента Джей Ди Вэнса. В этом случае Украина никогда не войдет в Североатлантический альянс, а российсская сторона сохранит за собой ряд территорий.