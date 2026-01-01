Новый мэр Нью-Йорка принес присягу на Коране

Мамдани сменил в должности Эрика Адамса после победы на выборах. Первая присяга состоялась в формате вечеринки после наступления нового года на станции метро, вторая пройдет у городской ратуши позднее.

Мамдани стал первым мэром в истории города, который присягнул на Коране. Его полномочия рассчитаны на четыре года, затем он сможет вновь претендовать на пост.

Телеканал Fox News уточнил, что 34-летний Мамдани выступает за отмену платы за проезд в автобусах, заморозку цен на аренду жилья в ряде районов города и создание сети магазинов с недорогими продуктами питания.

Ранее Мамдани провел встречу с президентом США Дональдом Трампом, они охарактеризовали ее как праздник любви.