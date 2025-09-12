Новый маршрут. Названы последствия снятия санкций США с «Белавиа» для россиян

Политолог Калачев: россияне смогут улететь из РФ в США со стыковкой в Минске

После снятия американских санкций авиакомпания «Белавиа» получила возможность обслуживать самолеты Boeing и выполнять рейсы в США. Эксперты в эфире Радио РБК допустили, что Минск сможет стать хабом для полетов из России в Америку.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев и президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов обсудили, что это даст России.

Американский Минфин опубликовал генеральную лицензию, согласно которой ограничения на все операции уже сняли. Но при этом активы «Белавиа» все остаются замороженными.

Политологи считают, что имеется гипотетическая возможность, что россияне смогут воспользоваться прямыми рейсами из Белоруссии в США. При этом у России пока нет реальных выгод, так как сохраняются американские визовые ограничения.

Калачев добавил, что самолеты «Белавиа» не скоро полетят в Штаты, так как необходимо проложить новый маршрут и не забывать про санкции ЕС. Пока не получится лететь через Европу.

«Но гипотетически, да, возможно, в будущем из России в США со стыковкой в Минске полететь можно», — сказал он.

По мнению Виноградова, роль Минска как хаба альтернативна Стамбулу, причем будет намного удобнее. И добавил, что гипотетически и российский парк самолетов сможет получать все необходимое, учитывая выданное «Белавиа» разрешение на обслуживание самолетов Boeing.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что снятие американских санкций положительно повлияет на экономику.