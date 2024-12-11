Новые власти Сирии отменили комендантский час в Дамаске

Пришедшая к власти в Сирии вооруженная оппозиция отменила комендантский час в Дамаске. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera .

Об отмене комендантского часа объявил руководящий орган оппозиционных формирований — департамент военных операций переходного правительства. Также ограничения на свободное передвижение сняли в прилегающих к Дамаску районах.

Лидер оппозиции Абу Мухаммед аль-Джулани отметил, что другим странам не следует беспокоиться о ситуации в Сирии.

Ранее коммерческая сирийская авиакомпания Cham Wings возобновила продажу билетов на рейсы из Дамаска в Москву. Авиаперевозчик добавил, что окончательное решение о возобновлении перелетов примет руководство страны. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность ее граждан, находящихся на территории Сирии. Она выразила надежду, что обстановка в стране станет спокойнее.