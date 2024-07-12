«Новые виды оружия». ЕС уличили в подготовке к торговой войне с Китаем
Economist: Евросоюз готовится к масштабной торговой войне с КНР
Европейский союз готовится к масштабной торговой войне с Китаем из-за пошлин на электромобили. Объединение может применить карательный механизм торговых госзакупок, сообщил журнал Economist.
«Европа готовится к большой торговой войне. <…> Возможны дальнейшие конфликты (с Пекином — прим. ред.), во время которых ЕС применит новые виды (торгового — прим. ред.) оружия», — заявил авторы материала.
К возможным мерам ЕС журналисты отнесли использование международного механизма закупок. Евросоюз имеет право ограничить доступ предприятий из Китая к гостендерам в Европе, если КНР откажется выполнять требования ЕС.
В начале июля ЕК ввела повышенные пошлины на ввоз электромобилей из КНР. Позже власти Китая объявили, что собираются подать жалобу на Евросоюз и ВТО и принять ответные меры.