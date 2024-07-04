ЕС ввел импортные пошлины на китайские электромобили

ЕС ввел временные импортные пошлины на электрические автомобили из Китая

Sebastian Gollnow
Фото: Sebastian Gollnow/Global Look Press

Евросоюз с 4 июля вводит временные импортные пошлины на электрические автомобили из КНР. Об этом сообщила пресс-служба Европейской комиссии.

«Еврокомиссия с 4 июля ввела предварительные компенсационные пошлины на импорт автомобилей из Китая с аккумуляторными электрическими батареями», — отметили в ЕК.

Еврокомиссия продолжит переговоры с китайскими властями по этому вопросу. Позднее регулирующий орган предоставит странам — членам ЕС предложения по решению вопроса.

«Предварительные пошлины обеспечиваются гарантией и взимаются только после принятия решения о введении окончательных пошлин», — уточнили в ЕК.

Информированный источник рассказал агентству Bloomberg, что временные пошлины рассчитывали из субсидий, полученных конкретными производителями из КНР. По его словам, в настоящее время речь идет не про уплату пошлин, а предоставление банковских гарантий.

Ранее блогер «Голос Мордора» предупредил, что  торговая война с Китаем грозит Европе полным крахом.

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