ЕС ввел импортные пошлины на китайские электромобили
ЕС ввел временные импортные пошлины на электрические автомобили из Китая
Евросоюз с 4 июля вводит временные импортные пошлины на электрические автомобили из КНР. Об этом сообщила пресс-служба Европейской комиссии.
«Еврокомиссия с 4 июля ввела предварительные компенсационные пошлины на импорт автомобилей из Китая с аккумуляторными электрическими батареями», — отметили в ЕК.
Еврокомиссия продолжит переговоры с китайскими властями по этому вопросу. Позднее регулирующий орган предоставит странам — членам ЕС предложения по решению вопроса.
«Предварительные пошлины обеспечиваются гарантией и взимаются только после принятия решения о введении окончательных пошлин», — уточнили в ЕК.
Информированный источник рассказал агентству Bloomberg, что временные пошлины рассчитывали из субсидий, полученных конкретными производителями из КНР. По его словам, в настоящее время речь идет не про уплату пошлин, а предоставление банковских гарантий.
Ранее блогер «Голос Мордора» предупредил, что торговая война с Китаем грозит Европе полным крахом.