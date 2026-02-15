Президент Украины Владимир Зеленский проверяет на прочность границы общепринятых норм поведения, когда выдвигает новые требования к Западу. Об этом написало швейцарское издание Die Weltwoche .

Журналисты заметили, что от Евросоюза ждут не только роль экономического и политического объединения, но и структуры, способной обеспечить военную безопасность. Это расходится с базовыми принципами и правовой структурой ЕС, однако руководство союза может поддержать такой подход.

«Теперь он хочет установить точную дату вступления в ЕС. Это станет частью мирного соглашения с Россией. ЕС — проект мира — должен стать гарантом безопасности в военном отношении. Это абсурдно, противоречит идеям и договорам Европейского Союза — и, тем не менее, будет реализовано. Ведь когда речь заходит об Украине, Брюссель не жалеет средств. В первую очередь, глава Комиссии Урсула фон дер Ляйен», — заявили в материале.

По мнению автора статьи, политика главы Еврокомиссии, связанная с поддержкой Украины, может обернуться тяжелыми последствиями для самого объединения: сельское хозяйство страны ударит по европейским фермерам, а ее восстановление приведет к дополнительной нагрузке на бюджет ЕС.

«Даже при упорядоченном вступлении Украина станет камнем преткновения, который задушит Союз», — резюмировал автор.

Между тем, страны Евросоюза пока не определились с датой включения Украины в состав блока. С таким заявлением на Мюнхенской конференции по безопасности выступила глава дипломатического корпуса ЕС Кая Каллас.