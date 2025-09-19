Новые санкции ЕС против России вызвали скептическую оценку в Европе

Журналист Боуз: новый пакет санкций ЕС, как и предыдущие, не повлияет на Россию

Санкции ЕС против России оказались настолько неэффективными, что введение очередного, 19-го, никак не изменит ситуацию. Такое заявление сделал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X после выступления председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

В своем посте Боуз саркастично прокомментировал инициативу Европейского союза. Журналист убежден, что санкционные меры не оказывают серьезного влияния на Россию, и усомнился в эффективности нового пакета ограничений.

По его мнению, 19-й по счету пакет санкций не принесет желаемого результата.

«Похоже, он настолько же эффективно поможет остановить Россию, как и предыдущие 18, да?» — ехидно заметил он.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, Еврокомиссия предложила внести в 19-й пакет санкций против России ограничения против российской платежной системы «Мир».