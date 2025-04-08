Новые американские пошлины ударили по карману Трампа
Forbes: из-за пошлин состояние Трампа снизилось на 500 миллионов долларов
Состояние президента США Дональда Трампа сократилось примерно на 500 миллионов долларов на введенных им «взаимных» импортных пошлин. Об этом сообщил Forbes.
«Дональд Трамп на прошлой неделе совершил выстрелы в глобальной торговой войне, нанеся серьезный ущерб самым разным людям — в том числе, самому себе. Его состояние еще 2 апреля оценивали в 4,7 миллиарда, однако менее чем за неделю оно снизилось до 4,2 миллиарда», — отметили журналисты.
Наибольшая доля потерь состояния американского лидера пришлась на компанию Trump Media and Technology Group. Трамп лишился около 170 миллионов долларов из-за падения стоимости ее акций примерно на 5%.
Потери в том числе пришлись на активы Трампа, связанные с гольфом. Многие клюшки, рубашки и мячи в магазинах для профессионалов привозят из-за рубежа.
Ранее стало известно, что конгресс США может отменить решение Трампа о тарифах.