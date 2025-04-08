Новые американские пошлины ударили по карману Трампа

Состояние президента США Дональда Трампа сократилось примерно на 500 миллионов долларов на введенных им «взаимных» импортных пошлин. Об этом сообщил Forbes .

«Дональд Трамп на прошлой неделе совершил выстрелы в глобальной торговой войне, нанеся серьезный ущерб самым разным людям — в том числе, самому себе. Его состояние еще 2 апреля оценивали в 4,7 миллиарда, однако менее чем за неделю оно снизилось до 4,2 миллиарда», — отметили журналисты.

Наибольшая доля потерь состояния американского лидера пришлась на компанию Trump Media and Technology Group. Трамп лишился около 170 миллионов долларов из-за падения стоимости ее акций примерно на 5%.

Потери в том числе пришлись на активы Трампа, связанные с гольфом. Многие клюшки, рубашки и мячи в магазинах для профессионалов привозят из-за рубежа.

Ранее стало известно, что конгресс США может отменить решение Трампа о тарифах.