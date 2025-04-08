Конгресс США может отменить решение Трампа о тарифах

Демократическая партия готова объявить, что США на данный момент не находятся в состоянии чрезвычайного положения, и лишить президента права вводить пошлины. Об этом в эфире телеканала MSNBC заявила сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен.

По ее словам, для отмены решения Трампа об импортных пошлинах достаточно простого большинства голосов.

«На самом деле конгресс должен утвердить решение о тарифах. Конгресс предоставил Трампу в экономике чрезвычайные полномочия, однако простым большинством голосов вправе заявить, что чрезвычайной ситуации сейчас нет, лишая президента возможности вводить все эти тарифы», — сказала Уоррен.

Сенатор уточнила, что «все демократы» готовы заявить, что Штаты не находятся в чрезвычайном положении, не воюют с Японией, Италией, Канадой, Францией и Южной Кореей.

Трамп 3 апреля ввел в США режим ЧП в связи с дефицитом торгового баланса и неблагоприятной ситуацией в экономике, что позволяет Белому дому вводить пошлины на импорт из других стран.