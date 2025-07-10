Новую уловку Трампа с военной помощью Украине назвали сигналом Путину

Focus: Трамп решил давить на Зеленского с помощью поставок оружия ВСУ

Президент США Дональд Трамп будет использовать военную помощь в качестве инструмента для давления на украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщил немецкий журнал Focus .

Он подчеркнул, что Трамп попытается с помощью давления принудить Украину к заключению соглашения с Россией.

«Он хочет заставить Киев сесть за стол переговоров и может использовать поставки оружия как средство давления и сигнал [Владимиру] Путину о своей готовности заключать сделки», — отметило издание.

Американский лидер попытается манипулировать Украиной, используя поставки оружия как разменную монету, добавил журнал. Паузу в передачи военной помощи могли подстроить, чтобы представить Трампа «решительным антикризисным менеджером».

Издание также сообщило, что подобные уловки американского президента не имеют смысла в отношении Путина.

Ранее американский экономист и директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс обратил внимание на неспособность Трампа разработать эффективную стратегию по работе с внешнеполитическими вызовами. По его словам, главе государства недостает для этого знаний, компетентной команды и внимания.