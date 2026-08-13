Новость о визите Путина на Итуруп возглавила тренды японского сегмента Х

Новость о визите российского лидера Владимира Путина на курильский остров Итуруп за несколько минут возглавила тренды японского сегмента Х. По данным ТАСС , за полчаса пользователи оставили более двух тысяч сообщений на эту тему.

Пользователи активно распространяют эту новость, которую уже опубликовали все ведущие СМИ Японии, сопровождая репосты критическими комментариями.

Главное информагентство Японии Kyodo с пометкой «срочно» передало сообщение о визите Путина на Курилы, ссылаясь на ТАСС. Новость стала первой и читаемой на сайтах NHK и ведущих газет страны.

Kyodo сочло визит Путина на остров проявлением поддержки регионов, а NHK — реакцией на антироссийский курс Токио по Украине.

Ранее японское Министерство иностранных дел выразило протест в связи с визитом Путина на Итуруп. Глава ведомства Тосимицу Мотэги заявил, что четыре острова, в том числе Итуруп, — это часть Японии.