Новость о визите Путина на Итуруп возглавила тренды японского сегмента Х
Новость о визите российского лидера Владимира Путина на курильский остров Итуруп за несколько минут возглавила тренды японского сегмента Х. По данным ТАСС, за полчаса пользователи оставили более двух тысяч сообщений на эту тему.
Пользователи активно распространяют эту новость, которую уже опубликовали все ведущие СМИ Японии, сопровождая репосты критическими комментариями.
Главное информагентство Японии Kyodo с пометкой «срочно» передало сообщение о визите Путина на Курилы, ссылаясь на ТАСС. Новость стала первой и читаемой на сайтах NHK и ведущих газет страны.
Kyodo сочло визит Путина на остров проявлением поддержки регионов, а NHK — реакцией на антироссийский курс Токио по Украине.
Ранее японское Министерство иностранных дел выразило протест в связи с визитом Путина на Итуруп. Глава ведомства Тосимицу Мотэги заявил, что четыре острова, в том числе Итуруп, — это часть Японии.