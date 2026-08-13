Япония заявила протест из-за визита Путина на Итуруп

МИД Японии выразил протест в связи с визитом Путина на Итуруп

Министерство иностранных дел Японии выразило протест в связи с визитом президента России Владимира Путина на остров Итуруп. Заявление ведомства опубликовано на странице в социальной сети X .

Глава МИД Тосимицу Мотэги заявил, что четыре острова, в том числе Итуруп, якобы являются частью Японии.

«Сегодня я узнал из СМИ, что президент России посетил Итуруп. Япония заявляет решительный протест в связи с этим визитом», — привела пресс-служба ведомства слова Мотэги.

Днем ранее Путин отмечал, что Россия проявила готовность сблизить позиции с Японией по вопросу Курильских островов, но решение осталось без ответа после введения необоснованных санкций со стороны соседней страны.

Глава государства подчеркивал, что принадлежность территорий официально закрепили в международных документах по итогам Второй мировой войны.