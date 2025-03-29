Нового премьера Канады обвинили в плагиате при написании докторской

Премьер-министра Канады Марка Карни обвинили в плагиате при написании докторской диссертации по экономике. Эксперты нашли 10 случаев заимствования без указания источников, сообщила газета National Post.

«При изучении научной работы под названием „Динамическое преимущество конкуренции“, написанной в 1995 году, обнаружено 10 случаев явного плагиата», — отметили в публикации.

Эксперты указали, что в некоторых частях научной работы автор использовал полные или частичные цитаты, а также изменил формулировки из четырех ранее написанных работ, не указав их авторов.

По словам доцента, члена консультативного комитета по студенческой дисциплине при президенте Университета Британской Колумбии Джеффри Сигалета, премьер напрямую повторил текст без кавычек. Это считается плагиатом.

В штабе Либеральной партии Канады отвергли обвинения в адрес Карни, подчеркнув, что его работа соответствует академическим стандартам.

После разоблачения премьер разозлился, но заявил, что скандал с плагиатом не станет поводом для серьезных проблем его кабинета.

Марка Карни выбрали премьер-министром 10 марта. После вступления на новый пост он обвинил президента США Дональда Трампа в попытке ослабить канадскую экономику неоправданными пошлинами.