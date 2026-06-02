Нового главу Генассамблеи ООН пригласили в Россию

Россия ждет с визитом нового председателя Генеральной Ассамблеи ООН Халилура Рахмана. Страна готова к конструктивному сотрудничеству с ним для выработки ответов на ключевые вызовы современности и формирования миропорядка, заявил ТАСС директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.

«Ждем Рахмана с визитом в Москву для обсуждения вопросов, стоящих на повестке дня всемирной организации», — сказал он.

Логвинов подчеркнул, что Россия поддерживает настрой Рахмана на укрепление центральной роли организации на основе соблюдения принципов ее устава.

«Хотели бы отметить намерение Рахмана выстраивать работу Генассамблеи на принципах равного участия всех стран-членов», — заключил дипломат.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Россия поучаствует в консультациях по избранию нового генсека ООН после ухода с поста Антониу Гутерриша.