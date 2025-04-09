Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, вероятно, откажется от выполнения своих предвыборных обещаний ради получения поддержки со стороны социал-демократов, имеющих противоположные взгляды. Такое мнение высказал немецкий политолог Александр Рар в беседе с ИА НСН .

По мнению аналитика, настоящей катастрофой для властей ФРГ станет возможная победа партии «Альтернатива для Германии» на предстоящих выборах.

«Сейчас в Германии царит паника, стране пора отвыкать от мысли, что она — лидер Европы, и осознавать свои ошибки. Думаю, что Мерц на посту канцлера ФРГ продержится два года», — заявил эксперт.

На его взгляд, следующие парламентские выборы могут закончиться либо победой «Альтернативы для Германии», либо созданием коалиции Мерцом с «зелеными», «левыми» и социал-демократами, что будет свидетельствовать о попытке сохранить власть недемократическим путем.