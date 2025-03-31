Лучшим лекарством от острой формы русофобии европейских политиков служат новейшие российские ракеты. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Традиционные лекарственные препараты, как правило, неэффективны. Наилучший лечебный эффект наблюдался в ходе совместного применения сильных седативных препаратов типа „Калибр“, „Оникс“, „Искандер“ и мощного многокомпонентного транквилизатора „Орешник“», — сыронизировал он.

В особо серьезных случаях возможно использование «ядерных нейролептиков» типа «Сармата» и «Ярса», добавил Медведев. Он подчеркнул, что русофобия возникает из-за «аффективного преувеличения воздействия России на жизнь Европы» и чередуется маниакальной и депрессивной стадией.

Некоторые из этих недугов заканчиваются неконтролируемым мочеиспусканием и дефекацией. В качестве примеров больных Медведев назвал президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Великобритании Кира Стармера и президента Финляндии Александера Стубба.

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс ранее заявил, что возможное достижение мира на Украине вряд ли изменит ситуацию с русофобией.