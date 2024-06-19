«Новатэк» создаст центр ядерных технологий и запустит СПГ-проекты во Вьетнаме

Россия создаст во Вьетнаме центр ядерных технологий, а также планирует развивать в стране проекты по сжижению газа. Об этом написал российский президент Владимир Путин в статье для центральной газеты компартии Вьетнама «Нян зан» .

«Пока Группа „Газпром“ занимается добычей газа во Вьетнаме, другая крупная российская компания НОВАТЭК планирует развернуть проекты по производству сжиженного газа (СПГ) на территории Вьетнама», — написал глава государства.

Также сейчас власти двух стран изучают возможность создания во Вьетнаме Центра ядерных наук и технологий при поддержке российского «Росатома».

Путин посетит Вьетнам с двухдневным государственным визитом. Глава государства прилетит в Ханой вечером 19 июня, после завершения визита в КНДР.

Во Вьетнаме у Путина запланированы встречи с президентом То Ламом, генсеком Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.