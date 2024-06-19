«Новатэк» создаст центр ядерных технологий и запустит СПГ-проекты во Вьетнаме
Россия создаст во Вьетнаме центр ядерных технологий, а также планирует развивать в стране проекты по сжижению газа. Об этом написал российский президент Владимир Путин в статье для центральной газеты компартии Вьетнама «Нян зан».
«Пока Группа „Газпром“ занимается добычей газа во Вьетнаме, другая крупная российская компания НОВАТЭК планирует развернуть проекты по производству сжиженного газа (СПГ) на территории Вьетнама», — написал глава государства.
Также сейчас власти двух стран изучают возможность создания во Вьетнаме Центра ядерных наук и технологий при поддержке российского «Росатома».
Путин посетит Вьетнам с двухдневным государственным визитом. Глава государства прилетит в Ханой вечером 19 июня, после завершения визита в КНДР.
Во Вьетнаме у Путина запланированы встречи с президентом То Ламом, генсеком Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.