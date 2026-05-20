Новак заявил об угрозе кризиса для мировых рынков без российской нефти

Западные страны начали постепенно отменять санкции против российской нефти из-за угрозы кризиса после закрытия Ормузского пролива. Такой комментарий «Вестям» дал вице-премьер Александр Новак.

В качестве примера он привел Великобританию, которая сняла ограничения на закупку нефтепродуктов, сделанных из российского сырья.

«Чтобы обеспечить рынок поставками энергоресурсов, даже те страны, которые вводили санкции относительно нашей нефти, сегодня нуждаются и продлевают отмены санкционных ограничений», — заявил Новак.

Вице-премьер добавил, что уже всем стало очевидно: мировые рынки не справятся без российской нефти.

Кабмин Великобритании в минувший вторник, 19 мая, разрешил ввоз дизельного топлива и керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах. В опубликованном решении говорится, что такие энергоносители не подпадают под санкции против России.