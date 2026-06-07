Новак заявил о готовности России к новым отношениям с США

Россия готова к новым отношениям с США. Дальнейший шаг — за Вашингтоном. Об этом завил вице-премьер Александр Новак в интервью NBC News на полях Петербургского международного экономического форума.

По его словам, Москва сохраняет открытость к улучшению отношений с Вашингтоном.

«Россия никогда не поворачивалась спиной к Соединенным Штатам. <…> Мы готовы и открыты для новых отношений. Мяч на вашей стороне», — сказал Новак.

Ранее на площадке ПМЭФ вице-премьер отметил, что в мировой энергетике наступил период беспрецедентной напряженности. По его оценке, проблемы на глобальном рынке уже перестали быть абстрактной угрозой и начали напрямую сказываться на странах и потребителях, а масштаб нынешнего кризиса оказался таким, с каким мир прежде не сталкивался.