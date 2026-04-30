Новак заявил, что Россия не собирается выходить из ОПЕК+

Россия, как одна из ведущих нефтедобывающих стран, не планирует покидать ОПЕК+. Она считает этот механизм эффективным и важным для стабильности нефтяного рынка, сказал вице-премьер РФ Александр Новак.

«Мы как крупнейшая страна — производитель нефти не собираемся выходить из этой кооперации», — процитировало его РИА «Новости».

ОАЭ с 1 мая покидают ОПЕК и ОПЕК+. Этот шаг, по словам директора департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели, продиктован долгосрочным экономическим видением. Источник РИА «Новости» в одной из делегаций ОПЕК отметил, что организация не была заранее уведомлена о таких планах.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает, что формат ОПЕК+ продолжит работу после решения Объединенных Арабских Эмиратов выйти из объединения. Он также добавил, что контакты Москвы и Абу-Даби по энергетическим вопросам сохранятся и на двусторонней основе.