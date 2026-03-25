Новак поручил сдержать рост цен на бензин на российских заправках

Вице-премьер Александр Новак потребовал в кратчайшие сроки принять меры для обеспечения внутреннего рынка России топливом. С таким заявлением он выступил на итоговой коллегии Министерства энергетики, сообщил «Интерфакс» .

Новак обратил внимание на резкий рост цен на нефтепродукты в мире. Это влияет не только на доходы компаний, но и на стабильность внутреннего рынка.

«Нам нужно всем вместе — энергетическим компаниям, Министерству энергетики, правительству — в кратчайшие сроки обеспечить принятие необходимых механизмов», — указал он.

Отдельно вице-премьер обратил внимание, что инструменты должны гарантировать стабильность и не допустить повышения цен на АЗС.

Накануне в Кремле сообщили о продолжении работы над изменением бюджетного правила, которое призвано ограничить траты от сверхдоходов при высокой цене на нефть и защитить стабильность бюджета от колебаний рынка.