Новак рассказал о поставках нефти и газа в Венгрию, несмотря на санкции

Торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Венгрией в сфере энергетики развивается, несмотря на санкции. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак журналисту ВГТРК Павлу Зарубину .

«Венгрия — один из наших основных партнеров в Европе. Это страна, которая занимает принципиальную позицию по своей энергобезопасности», — заявил зампредседателя правительства.

По его словам, с начала года Россия поставила в страну 5,4 миллиарда кубометров газа, исполняя условия контракта. Кроме того, Венгрия добилась, чтобы Евросоюз не вводил санкции на российскую нефть.

Ранее президент Владимир Путин на встрече с венгерским премьером Виктором Орбаном заявил, что тот последовательно отстаивает интересы своей страны и народа, благодаря чему отношения России и Венгрии остаются прагматичными.