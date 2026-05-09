Новак допустил возможность поставок нефтепродуктов в Лаос в ближайшее время

Россия в ближайшие месяцы может запустить поставки нефтепродуктов в Лаос. Об этом заявил заместитель председателя правительства Александр Новак, его процитировал ТАСС .

По его словам, Россия выразила готовность наращивать нефтяной экспорт в Лаос. Новак уточнил, что транзит топлива будет осуществляться через Вьетнам.

«Лаосская сторона обратилась с просьбой поставить нефтепродукты, мы сейчас этим занимаемся», — отметил он.

Вице-премьер назвал непростым вопрос логистики, но оговорился, что нефть можно экспортировать благодаря Вьетнаму. Представители российской нефтяной компании до конца мая прибудут туда, чтобы оценить возможность поставок в Лаос.

Ранее Новак объяснил, что перенаправить потоки казахстанской нефти в обход «Дружбы» решили из-за технических проблем. По его словам, для транзита топлива используют порт Усть-Луга в Балтийском море и Каспийский трубопроводный консорциум.