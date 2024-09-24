Новая Зеландия ввела очередной пакет санкций против России и Белоруссии

Глава новозеландского МИД Уинстон Питерс заявил о введении нового пакета санкций против России и Белоруссии. Информацию об этом опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства страны.

«Этот последний раунд санкций нацелен на участников незаконной оккупации Россией Запорожской АЭС Украины, российский военно-промышленный комплекс, а также белорусских лиц и организаций, оказывающих поддержку [действиям России]», — заявил дипломат.

Питерс добавил, что Новая Зеландия призывает Россию немедленно покинуть ЗАЭС и территорию Украины.

Министр также пояснил, что санкции против Белоруссии ввели из-за ее поддержки действий РФ.

Под новозеландские санкции попали пять физических лиц и шесть организаций. При этом власти страны пока не обновили санкционный список.

Ранее новозеландский наемник Джордан О’Брайан, воюющий на стороне ВСУ, угрожал расправой российским журналистам, не скрывая в соцсетях ненависти к России и русскому народу.