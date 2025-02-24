Новая Зеландия ввела дополнительный пакет санкций против России
Правительство Новой Зеландии ввело новый пакет санкций против России. Об этом сообщил глава МИД страны Уинстон Питерс, заявление разместили на сайте новозеландского ведомства.
«Эти дополнительные санкции направлены против 52 лиц и организаций», — заявил Питерс.
В их число входит 27 физических и 25 юридических лиц, имеющих отношение к ВПК России и компаниям, связанным с экспортом энергоносителей из РФ.
Также министр объявил о дополнительном взносе в размере три миллиона долларов на восстановление, реконструкции и реформы на Украине.
Великобритания подготовила самый большой с начала конфликта на Украине пакет антироссийских санкций, сообщил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми. Его обещали озвучить в понедельник.