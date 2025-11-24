Новая Зеландия решила перебить всех диких кошек к 2050 году

The Guardian: Новая Зеландия планирует избавиться от диких кошек к 2050 году

К 2050 году власти Новой Зеландии намерены полностью избавиться от диких кошек. О таких планах рассказал министр охраны природы страны Тама Потака, пишет The Guardian .

В стране живет более 2,5 миллиона диких кошек, которые могут вырастать до метра в длину и весить до семи килограммов. Эти хищники представляют серьезную угрозу для природы. Они уничтожают редкие виды, включая птиц пукунуи и местных летучих мышей.

Потака охарактеризовал диких кошек как «хладнокровных убийц» и объявил, что они будут включены в общенациональные программы по их уничтожению вместе с горностаями, хорьками, крысами и опоссумами.

Разработанная масштабная стратегия по сокращению численности этих животных будет опубликована в марте 2026 года. Однако уже сейчас в некоторых районах диких кошек отлавливают и истребляют.

В 2013 году эколог Гарет Морган запустил кампанию «Кошки должны уйти». Это вызвало бурную полемику. Часть жителей были против, но 90% жителей поддержали идею уничтожения диких кошек, по данным Департамента охраны природы.

Домашние кошки не входят в стратегию, хотя и они угрожают местной фауне. Природоохранные организации предлагают властям обязать владельцев микрочипировать и стерилизовать питомцев, а также ограничить их выгул на улице.

