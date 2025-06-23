Новая Зеландия отправит Украине более 9,5 млн долларов

Новая Зеландия передаст Украине новый пакет помощи на сумму свыше 9,5 миллиона долларов. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

Транш направят перед саммитом НАТО в Гааге. Деньги из очередного пакета помощи пойдут на военную поддержку и гуманитарную помощь.

По словам премьер-министра Новой Зеландии Кристофера Лаксона, порядка 4,8 миллиона долларов передадут в два международных фонда: Миссию НАТО по обучению и содействию безопасности Украины (NSATU) и британо-латвийскую коалицию по поставкам беспилотников для ВСУ.

«Оборона Украины имеет значительные последствия не только для безопасности Евроатлантического региона, но и для Индо-Тихоокеанского региона», — подчеркнул глава новозеландского МИД Уинстон Питерс.

Саммит Североатлантического альянса в Гааге состоится с 24 по 25 июня. Организаторы планируют провести приветственный ужин в замке голландской королевской семьи и одно заседание НАТО вместо двух обычных. Вторую встречу, посвященную Украине, отменили.