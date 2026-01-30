Новая Зеландия отказалась от участия в Совете мира по Газе

Новая Зеландия отказалась вступить в Совет мира по Газе. Об этом заявил новозеландский премьер-министр Кристофер Лаксон в беседе с радио RNZ .

«Правительство рассмотрело приглашение президента [США Дональда] Трампа и решило не присоединяться к Совету мира в его нынешнем виде», — заявил он.

По словам главы МИД страны Уинстона Питерса, ряд стран уже присоединился к американской инициативе и Новая Зеландия дополнительно не внесет в нее существенного вклада.

Трамп подписал Устав Совета мира 22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Страны, желающие получить постоянное членство в организации, должны внести в течение года один миллиард долларов. Участие в Совете мира подтвердили уже 27 государств. Испания, в частности, отказалась.

Ранее Трамп заявил, что Совет мира по Газе ждет успех.