Новая встреча Путина и Трампа не вошла в повестку беседы с Уиткоффом и Кушнером

Ушаков: встречу Путина и Трампа на встрече с Уиткоффом и Кушнером не обсуждали

Возможность проведения нового российско-американского саммита с участием лидеров двух стран не обсуждали на встрече президента Владимира Путина с представителями администрации Дональда Трампа. Об этом в комментарии журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

Он отметил, что главной темой переговоров стало урегулирование конфликта на Украине, в ходе которых президент России четко обозначил свою позицию.

«Конкретно эта тема даже не обсуждалась, но то, что мы сделали шаг вперед в контексте лучшего понимания позиций друг друга и в контексте того, что американцы сейчас лучше понимают логику нашей позиции, это точно», — заявил Ушаков.

Ранее помощник президента России по международным делам отметил, что подключившийся к урегулированию конфликта на Украине предприниматель Джаред Кушнер добавил к диалогу системности. Он не исключил, что именно зять президента США станет основным создателем финальной версии мирного плана.

Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером прошла в минувший вторник, 2 декабря. Американская делегация привезла на рассмотрение российского лидера версию мирного плана по Украине.