Ушаков: Кушнер во многом будет формулировать возможный план по Украине

К переговорам России и США по урегулированию кризиса на Украине подключился новый человек — Джаред Кушнер. Главный советник во многом будет писать формулировки плана, сообщил помощник президента Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Он отметил, что на переговорах с Владимиром Путиным к обаянию и дружелюбности спецпосланника Стивена Уиткоффа зять Дональда Трампа добавил элемент системности.

«Я считаю, что если будет верстаться и дальше на бумаге какой-то план, ведущий к урегулированию, то ручкой во многом будет водить господин Кушнер», — сказал Ушаков.

Также помощник президента подчеркнул, что тональность разговора Путина с Уиткоффом и Кушнером была конструктивно-дружеской.

«Путин хорошо знает Уиткоффа, они встречались уже шесть раз, и разговор у них был действительно дружеский. Они понимают друг друга с полуслова», — добавил он.

Ранее российский лидер заявил, что не согласился с некоторыми пунктами мирного плана американской администрации по Украине.