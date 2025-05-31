Новая волна массовых задержаний чиновников мэрии прошла в Стамбуле

В Стамбуле Генпрокуратура санкционировала новые аресты чиновников мэрии. Это связано с расследованием коррупционных дел в городском правительстве. Как сообщил телеканал Habertürk , выданы ордера на задержание 47 подозреваемых.

В рамках пятой волны задержаний полиция задержала 30 человек. Среди них — мэры трех крупных районов Стамбула и два главы муниципалитетов города Адана на юге Турции. Все они стали фигурантами расследования. Также задержаны чиновники среднего уровня стамбульской мэрии, руководители компаний, связанных с властями, и депутаты от оппозиционной Народно-республиканской партии.

Они связаны с несколькими эпизодами расследования коррупции в стамбульской мэрии. Им могут вменить взяточничество, вымогательство и участие в преступной группировке. Одиннадцать фигурантов пока не пойманы, некоторые из них скрываются за границей. Полиция провела обыски в муниципалитетах нескольких районов города.

Ранее МВД Турции временно отстранило мэра Стамбула Экрема Имамоглу и двух глав стамбульских муниципалитетов от их должностей. Политика обвиняют в коррупции и нарушениях при проведении тендеров. Следствие утверждает, что Имамоглу незаконно собирал персональные данные.