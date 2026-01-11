Новая цель. США атаковали еще одну страну

Вооруженные силы США провели серию авиаударов по объектам террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ)* на территории Сирии. Эту информацию подтвердили Fox News источники в Белом доме.

Трамп пообещал атаковать террористов в Сирии после того, как 13 декабря 2025 года боевик убил в этой стране двух солдат американской Национальной гвардии и их переводчика. Первые удары по позициям ИГИЛ* войска США нанесли уже 19 декабря.

Нынешняя атака стала уже вторым масштабным ответом на то же убийство. Какие именно цели поражены, пока не уточнялось.

Авиаудары совпали по времени с важным дипломатическим прорывом. Спецпосланник США по Сирии Том Баррак прибыл в Дамаск, где провел официальную встречу с новым руководством страны. Это событие, как пишет Fox News, знаменует собой начало новой главы в отношениях двух стран.

Баррак сообщил, что действовал по поручению президента Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио. В ходе переговоров он встретился с президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа и министром иностранных дел Асадом аль-Шайбани.

Основной темой обсуждения в Дамаске стали последние события в Алеппо и дорожная карта дальнейшего политического перехода Сирии. Вашингтон намерен активно участвовать в формировании «исторического пути вперед» для страны, которая десятилетиями находилась в изоляции и состоянии войны.

*Запрещенная в России террористическая организация.