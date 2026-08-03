Новая группа мигрантов высадилась на материковой Испании

Вторая за два дня группа мигрантов высадилась на материковой части Испании. Об этом РИА «Новости» сообщил сотрудник правоохранительных органов города Альхесираса, ближайшего к Сеуте крупного порта.

«Сигнал о прибытии лодки с мигрантами поступил в службу экстренной помощи сегодня утром. Точное число находившихся на ее борту людей пока мы не установили», — заявил полицейский.

Испанские правоохранители обнаружили брошенную лодку недалеко от маяка Пунта-Карнеро. Мигрантов не нашли ни возле судна, ни в прилегающей местности.

В воскресенье к побережью Испании причалили две лодки с мигрантами.

Число погибших мигрантов, высадившихся в Сеуте в конце июле, увеличилось до 90. Спасатели продолжают поиски тел погибших.