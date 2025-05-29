Новая горячая точка. На границе Афганистана и Пакистана вспыхнули ожесточенные бои

На границе Афганистана и Пакистана произошла перестрелка

В четверг, 29 мая, в афганской провинции Гильменд произошел вооруженный конфликт между силами местных властей и пакистанскими военными. Об этом в Х сообщил телеканал Al Arabiya.

Местные источники рассказали прессе, что столкновения начались в районе Бармалча и к 11:30 по кабульскому времени бои продолжались.

Данных о пострадавших или разрушениях на данный момент нет. Трения между боевиками и пакистанскими военными на границе вспыхивают регулярно, особенно в районах, где линия разграничения остается спорной или плохо обозначенной.

Ранее подобные инциденты уже приводили к перестрелкам, закрытию границы и артиллерийским обстрелам. В конце апреля пакистанские силы безопасности за одну ночь уничтожили 54 боевика, пытавшихся проникнуть в страну из Афганистана.

Это стало одним из самых смертоносных столкновений такого рода за последние годы.

Пакистан не стал обвинять афганские власти напрямую. Однако военные заявили, что боевиков направили «иностранные хозяева» для совершения громких террористических атак на пакистанской территории.

Россия же в мае предложила новым властям Афганистана помочь в борьбе с терроризмом.