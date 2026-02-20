Дания усложнит беженцам с Украины процедуру получения вида на жительство

Дания намерена усложнить процедуру получения вида на жительство украинским беженцам, покинувшим родину из-за конфликта и подлежащим мобилизации. Об этом сообщило издание Euractiv .

«Дания готовится усложнить свою специальную программу защиты для украинцев… С середины мая Дания прекратит выдачу вида на жительство по схеме некоторым украинцам, вытесненных конфликтом, включая тех, кто подлежит мобилизации на Украине», — отметили в публикации.

В Дании с 2022 года действует закон, по которому украинцы могли получить вид на жительство. Украинские беженцы не были обязаны проходить процедуру получения убежища, при этом могли сразу начать работать и получить жилье.

В Великобритании сокращается число одобренных заявок на статус беженца для украинцев. Британские власти сочли, что Западная Украина безопасна для проживания.