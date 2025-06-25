Депортированный из Венгрии украинец-шпоин захотел переехать в Россию

Blikk: украинец Александров, высланный из Венгрии за шпионаж, захотел в Россию

Гражданин Украины Сергей Александров, ранее депортированный из Венгрии по подозрению в шпионаже в пользу Киева, подал запрос на разрешение въезда в Россию. Об этом сообщила венгерская газета Blikk со ссылкой на защитника обвиняемого.

«После задержания ему пришлось уехать на Украину, хотя он хотел отправиться в Россию», — заявил адвокат Габор Сюч.

Он уточнил, что судья, рассматривавший жалобу Александрова на депортацию, признал, что его клиента не должны были принудительно высылать на Украину, а следовало разрешить ему добровольно выехать в Россию.

Адвокат добавил, что его подзащитный не желал возвращаться в охваченную войной Украину и намеревался воспользоваться российским паспортом, который у него имелся.

По данным венгерской иммиграционной службы, Александров указал Украину в качестве страны происхождения в ноябре прошлого года при подаче документов на вид на жительство. Он назвал ее безопасной страной на случай, если ему придется покинуть Венгрию.

«Однако в заявлении не предусмотрено указание дополнительного промежуточного гражданства», — пояснил адвокат.

Ранее RT сообщил, что сотрудники ФСБ России задержали двух жительниц Запорожья за шпионаж для СБУ. Задержанные передавали украинской разведке сведения о местах расположения ВС России.