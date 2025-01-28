Бард-рокер уплатит полумиллионный штраф за дискредитацию ВС России

Нагатинский суд Москвы 10 раз оштрафовал барда-рокера Андрея Буянова за дискредитацию Вооруженных сил России в соцсетях. Музыканту придется отдать в казну до 500 тысяч рублей, сообщило РИА «Новости».
На своей странице в соцсети «ВКонтакте» мужчина делился мыслями о спецоперации и попал в поле зрения правоохранителей. Суд 27 января 10 раз привлек его к административной ответственности. Буянов не стал оспаривать доводы правоохранителей и признал вину.
Общую сумму штрафов представитель суда уточнить не смог. РИА «Новости» выяснило, что по статье о дискредитации использования ВС России музыканту грозило наказание от 30 до 50 тысяч рублей за каждый протокол, то есть от 300 до 500 тысяч в целом.
В России суд вынес первый приговор за угрозу безопасности на дороге. Парень на Porsche Cayenne гонял по улицам Дагестана и получил 180 тысяч рублей штрафа.
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