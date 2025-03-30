Норвежский лосось «отобрал» мойву у россиян

В Норвегии вылавливают огромные объемы мойвы, которые используют для производства кормов для лосося. В России эта рыба является важным продуктом питания, но страна не имеет квоты на ее добычу, сообщил РИА «Новости» глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

По словам Зверева, в прошлом году российский рыбаки добыли только часть установленной квоты (51,7 тысячи тонн из 78,2 тысячи тонн). Эксперт считает, что Россия должна каждый год получать хотя бы минимальную квоту на вылов мойвы во избежание резких колебаний цен на рынке.

В целом в ВАРПЭ прогнозируют общий вылов рыбы и морепродуктов в России в 2025 году в размере пяти миллионов тонн.

Ранее в России предрекли рост цен на лососевые виды рыб на фоне принятия законопроекта, который внес изменения в условия их промысла. Это может коснутся горбуши, нерки, семги и кеты.