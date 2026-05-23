Норвегия закрыла самый красивый общественный туалет из-за страха шпионажа

Проработавший много лет на туристическом маршруте Буккекьерка на норвежском острове Андойе общественный туалет закрыли для посетителей. Причиной стал страх шпионов и зеркальное панорамное окно уборной, открывающее вид на космодром. Об этом сообщило издание Aftenposten .

Авторы отметили, что основания опасаться шпионажа у спецслужб есть. В начале мая недалеко от Андойе задержали гражданку Китая, которая пыталась установить приемник данных с полярно-орбитальных спутников.

Но кто потребовал закрытия туалета, который ежегодно посещают до 20 миллионов туристов, неизвестно. С официальным заявлением о закрытии уборной выступил директор Национальных туристических дорог Норвегии Силье Мир Амундсен. Он объявил, что общественный туалет прекратит работать в связи с текущей ситуации в области политики безопасности.

«Как долго продлится закрытие и будет ли оно постоянным, мы, к сожалению, не можем дать ответ прямо сейчас», — заявил Амундсен.

Он подчеркнул, что целесообразность местонахождения туалета с видом на космодром оценят спецслужбы и военные.

Генеральный директор компании Andøya Space, которой принадлежит площадка запуска, заявила, что требование о закрытии исходило не от нее. В беседе с журналистами она подчеркнула, что никогда не видела никакой опасности, которую мог бы представлять туалет.

Мэр муниципалитета, в который входит туристический маршрут, Андой Кьелл Йохансен назвал закрытие общественного туалета полной глупостью.

«С таким же успехом шпионы могли бы просто встать перед туалетом и зафиксировать все, что им нужно. Заперев дверь в уборную никто ничего не добьется», — подчеркнул он.

Министерство обороны и Министерство юстиции и общественной безопасности на запрос журналистов не ответили.

В сентябре 2025 года военные Норвегии и Дании на несколько часов закрыли столичные аэропорты под предлогом атаки беспилотников. Но летательные аппараты около воздушных гаваней так и не появились, как и вообще над территориями скандинавских стран.